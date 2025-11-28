Captan a un hombre cuando se robaba el emblema de un vehículo (video)

La mujer se aleja de la escena y el hombre procede a retirar el emblema del vehículo en segundos.
Un video difundido por la cuenta de Noticias Del Atlántico muestra a una pareja de jóvenes hurtar el emblema de un vehículo en la colonia la Alameda Norte, zona 18.
En las imágenes se observa a la pareja que, agarrados de la mano, se acercan a una vehículo color blanco estacionado en la vía pública.
Antes de cometer el delito, el joven vestido con playera color azul, se percata de que nadie lo esté viendo, se agacha y procede a retirar el emblema de la parte frontal del vehículo.
Al darse cuenta que dos personas caminan por la calle, se apresura a retirar el emblema, lo esconde y se retira del lugar, todo transcurre en menos de 30 segundos.
Mira aquí el video:
El video fue difundido la noche del pasado jueves 27 de noviembre captado por una cámara de seguridad.