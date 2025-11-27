Captan a banda que desmantela vehículos en Ciudad Vieja, Sacatepéquez (video)

-

Uno de los individuos, además, intenta despojar de sus pertenencias a un hombre que dormía en la vía pública.

Imágenes de video, difundidas en redes sociales, captaron a tres hombres identificados solo por el color de sus capuchas; negra, roja y verde.

El video muestra que el hombre con la capucha de color rojo es el encargado de abrir los vehículos. La acción comienza con el robo en un picop de color blanco, de donde se presume que sustraen la batería en menos de un minuto.

Tras cometer este hurto, se dirigen hacia un vehículo tipo camioneta que se encuentra estacionado en la vía pública. El video registra cómo el hombre con la capucha verde intenta sustraer pertenencias a un hombre que dormía frente a una vivienda.

Mientras tanto, el encargado forcejea la puerta del conductor de la camioneta por varios segundos. Finalmente, el hombre de verde le advierte que desista del intento, pero este insiste en abrir el vehículo, pero optan por retirarse del lugar.

El hombre vestido de negro decide retirarse primero, llevando consigo lo que podría ser la batería de otro vehículo robado.

Las imágenes fueron publicadas por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Ciudad Vieja, Sacatepéquez, el pasado 25 de noviembre.

Las autoridades advirtieron a los vecinos que deben denunciarlos si logran ubicarlos, pues se tienen reportes de varios hurtos de baterías cometidos por las mismas personas.

Mira aquí el video:

Las denuncias pueden realizarse al Centro de Monitoreo al 7831-5949 y al número de la Patrulla 5554-0184.

Esta situación fue comentada por usuarios, quienes incluso reportaron haber sido víctimas de robos de baterías de sus vehículos.