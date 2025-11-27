Secuestro en Villa Nueva: familia pagó Q1 millón por víctima asesinada

-

La víctima fue privada de libertad cuando se retiraba de un gimnasio en un centro comercial en zona 12 de Villa Nueva.

El 27 de octubre de este año, un hombre de 51 años fue secuestrado cuando se retiraba de un gimnasio dentro de un centro comercial ubicado en la colonia Villa Lobos, zona 12 de Villa Nueva.

Sus captores exigían el pago de un millón de quetzales a cambio de su liberación. Sin embargo, aunque el pago de la recompensa fue entregado, la víctima fue asesinada.

"Por la liberación de la víctima exigían un millón de quetzales, pero tras recibir pago, los criminales le quitaron la vida" indicó la PNC.

Cinco personas involucradas en el secuestro fueron capturadas en distintos puntos del país. (Foto: PNC)

Bajo las investigaciones del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil fue posible rastrear rutas, comunicaciones y vínculos entre las personas involucradas en el secuestro.

Tras las diligencias cinco personas fueron capturadas en distintos puntos del país en una serie de allanamientos.

Capturados

Entre los capturados se encuentran; Irma Esmeralda Cruz Marroquín de 30 y José Luis Morán Llamas de 51 capturados en El Jícaro, El progreso.

Mientras que en un operativo paralelo fue capturada Soraida Cristabel Marroquín Cruz de 30, bajo los delitos de plagio o secuestro y obstaculización a la ley penal.

(Foto: PNC)

Según la investigación en el hecho también estuvo involucrada Antonia María Álvarez Gómez de 26, la mujer se encuentra recluida en la cárcel para mujeres en Jalapa por los mismos delitos de Marroquín.

(Foto: PNC)

Además, según lo indican las autoridades el pasado 4 de noviembre fue capturado Rubelio Marroquín Cruz de 28 años, también señalado como participante en los hechos.

(Foto: PNC)

Durante las diligencias se decomisaron teléfonos celulares y otros indicios que serán utilizados para dar seguimiento a la investigación.