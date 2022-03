Así fue la impactante explosión de un misil en Ucrania que dejó dos muertos

Los ataques en Kiev continúan. Este lunes 14 de marzo, un misil impactó en un edificio residencial y que los restos de otro cohete cayeron en una carretera.

En horas de la mañana de este lunes 14 de marzo, un misil ruso explotó en un edificio residencial de 9 pisos del distrito de Obolón, según confirmó Vitali Klichkó, alcalde de Kiev, Ucrania.

De acuerdo con los servicios de emergencia, al menos dos personas murieron y más de 10 resultaron heridas, algunas fueron llevadas a un hospital, mientras que otros atendidos en el lugar.



En redes sociales circula el momento en el que que se produjo el impacto de un misil contra el edificio residencial:

Además, 15 personas fueron rescatadas de entre los escombros y 63 fueron evacuadas.

CCTV footage of strike in Kyiv today on corner of Kyrylivska and Ryljejeva Streets. Location: 50.488573, 30.468986pic.twitter.com/heP0zo3xKz — Benjamin Strick (@BenDoBrown) March 14, 2022

Alcalde de Kiev

Klichkó indicó que un troblebús que iba sin pasajeros, quedó completamente destruido y que varias ventanas, balcones y comercios se dañaron en locales comerciales en las plantas bajas.

En ese lugar trabajaron equipos de rescate y ambulancias. Los restos de otro cohete cayeron en la carretera de Kurenivka, que dejó al menos un fallecido y seis heridos.