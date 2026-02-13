¡Video! Captan a una joven cuando pone en riesgo su vida al viajar sobre un vehículo

La joven se acostó por un momento en el techo del vehículo y pudo haber provocado un accidente de tránsito.
Una joven quedó grabada mientras ponía en riesgo su vida cuando iba a bordo de un vehículo que circulaba en en el kilómetro 14.4 de la ruta al Atlántico, en dirección al oriente.
En el video que ha circulado por medio de las redes sociales se logra observar que la joven sale por la ventanilla corrediza del techo del automóvil en el que iba como tripulante.
Al principio se sienta sobre el techo del automotor y después comienza a recostarse en el mismo, arriesgándose a sufrir un accidente y caer del vehículo.
Posteriormente, intentar acostarse de manera horizontal, pero cae dentro del automóvil.
Mira aquí el video:
Usuarios de redes sociales han indicado que pudo comprometer a los demás automovilistas ante un percance vial.