Capturan a hombre que pretendía vender por redes sociales un vehículo robado

El automóvil había sido hurtado a principios de febrero y tras una denuncia se dio seguimiento para lograr la localización y captura.
Jorge "N", de 38 años, fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) cuando pretendía vender un vehículo robado, el cual ofrecía por medio de Marketplace.
La aprehensión se realizó por medio de agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez.
Esto luego de que la PNC recibiera una denuncia por el robo de un automóvil marca Kia, modelo 2023, el cual había sido hurtado el pasado 2 de febrero en Chimaltenango.
Por lo tanto, se le dio seguimiento a esta denuncia y lograron ejecutar la captura este viernes 13 de febrero, según indicaron las autoridades.
Además, el automotor fue recuperado al momento de la captura.