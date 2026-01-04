Captan momento exacto del ataque armado en San Vicente Pacaya (video)

-

Una discusión habría ocasionado el crimen donde el atacante disparó en múltiples ocasiones en contra de la víctima.

EN CONTEXTO: Ataque armado en centro turístico deja un fallecido este sábado

Un ataque armado se registró el pasado sábado 3 de enero, luego de una aparente discusión en San Vicente Pacaya, Escuintla, donde las imágenes quedaron grabadas.

En el lugar de los hechos falleció José López Valdez, de 31 años, quien discutía con el atacante por motivos que se desconocen.

En las imágenes se logra observar cuando López Valdez es atacado a disparos por otro hombre, el cual vestía una camisola de color rojo y un pantalón de lona de color azul.

De momento no se ha confirmado ninguna captura derivada de este incidente armado que acabó con la vida de una persona.

Mira aquí el video:

Graban momento exacto del ataque armado que dejó un fallecido en San Vicente Pacaya, Escuintla.

Centro turístico se pronuncia

Mientras que, el Parque Nacional Volcán de Pacaya y Laguna de Calderas publicó un comunicado donde indicaron que el hecho de violencia se suscitó en un terreno de propiedad privada ajeno a sus instalaciones.

Sin embargo, dicho parque cerró minutos más tarde del crimen, el ingreso por el Sendero de La Corona, desviando todo el turismo hacia el Sendero de San Francisco de Sales.

Esta acción fue tomada por seguridad de los visitantes y para permitir que las autoridades correspondientes realizaran los peritajes respectivos, explicaron.