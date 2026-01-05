Así fue la intensa balacera que dejó un fallecido en la ruta al Pacífico (video)

Desde otro vehículo lograron grabar el ataque armado que dejó una persona fallecida.
EN CONTEXTO: Ataque armado deja un conductor fallecido en la ruta al Pacífico
En redes sociales circula un video que presuntamente corresponde al ataque armado que se registró este lunes 5 de enero en el kilómetro 32.8 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Amatitlán.
Los tripulantes de una camioneta fueron interceptados y atacados con arma de fuego, provocándole la muerte al conductor de la misma.
En las imágenes se observa el momento en que un hombre dispara en múltiples ocasiones contra el vehículo.
Durante el ataque armado, los demás automovilistas detuvieron su marcha, según dan cuenta las imágenes captadas en el lugar.