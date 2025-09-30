Versión Impresa
Expulsan a "El peque" de Guatemala a México buscado desde 2021

  • Por Susana Manai
30 de septiembre de 2025, 09:12
El mexicano fue capturado esta madrugada en una aldea de Huehuetenango. (Foto: PNC)

El detenido presenta orden de captura en México desde enero de 2021. 

Roger Irabier Roblero López, de 39 años, alias "El Peque", fue expulsado del territorio guatemalteco por la Policía Nacional Civil (PNC) a través de INTERPOL Guatemala.

Roblero López, se encontraba de manera ilegal en el país y era buscado por autoridades mexicanas. 

El mexicano capturado fue detectado la madrugada del martes 30 de septiembre en una aldea de Huehuetenango. (Foto: PNC)
Según el informe policial, alias "El Peque" presenta una orden de captura en México por el delito de homicidio calificado, emitida desde el 18 de enero de 2021.

El extranjero fue detectado en la madrugada de este martes 30 de septiembre en la aldea Camojá, La Libertad, Huehuetenango. 

Tras su localización, fue entregado a autoridades mexicanas para que enfrente el proceso legal pendiente en su país.  

El video muestra el momento cuando las autoridades guatemaltecas entregan a alias "El peque" a las autoridades de México

