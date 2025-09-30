Expulsan a "El peque" de Guatemala a México buscado desde 2021

El detenido presenta orden de captura en México desde enero de 2021.
Roger Irabier Roblero López, de 39 años, alias "El Peque", fue expulsado del territorio guatemalteco por la Policía Nacional Civil (PNC) a través de INTERPOL Guatemala.
Roblero López, se encontraba de manera ilegal en el país y era buscado por autoridades mexicanas.
Según el informe policial, alias "El Peque" presenta una orden de captura en México por el delito de homicidio calificado, emitida desde el 18 de enero de 2021.
El extranjero fue detectado en la madrugada de este martes 30 de septiembre en la aldea Camojá, La Libertad, Huehuetenango.
Tras su localización, fue entregado a autoridades mexicanas para que enfrente el proceso legal pendiente en su país.
El video muestra el momento cuando las autoridades guatemaltecas entregan a alias "El peque" a las autoridades de México.