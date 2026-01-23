Cámara capta múltiple accidente que deja dos heridos en El Salvador (video)

Los heridos sufrieron lesiones de consideración y fueron trasladados a un centro asistencial.
OTRAS NOTICIAS: Esto dice el MP sobre supuesta desaparición de estudiantes de la Usac tras bautizos
Un múltiple accidente de tránsito quedó grabado la tarde de este jueves 22 de enero en la intersección de calle Toluca y avenida Bernal, en San Salvador, El Salvador.
En las imágenes se observa el momento en que un automóvil cruza de manera imprudente y dos motoristas colisionan en un costado del mismo debido a que ya no les dio tiempo de frenar.
Ambos conductores salen expulsados de sus vehículos de dos ruedas y quedan gravemente heridos sobre la cinta asfáltica.
Un tercer motorista impacta de manera leve contra el automóvil, el cual quedó en el lugar.
Mira aquí el video:
Según medios locales, ambulancias de la Cruz Roja y otras instituciones, les brindaron atención inmediata a los afectados y los trasladaron a un centro de salud.