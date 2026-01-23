Esto dice el MP sobre supuesta desaparición de estudiantes de la Usac tras bautizos

-

Las autoridades le piden a todos los estudiantes que hayan sido objeto de algún delito que presenten la denuncia correspondiente.

El Ministerio Público (MP) informó que en las últimas horas no han ingresado denuncias relacionadas con "la posible desaparición de personas o vejámenes cometidos en contra de ellas", en los "bautizos" ocurridos en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Sin embargo, el MP por medio de la Fiscalía de la Mujer, a través de la Unidad de Mujeres Desaparecidas, inició diligencias de oficio con el propósito de verificar la veracidad de los hechos.

Estas acciones permitieron establecer que, si bien se realizaron actividades denominadas "bautizos", no se ha constatado la desaparición de personas, aseguraron las autoridades.

Asimismo, el MP continúa llevando a cabo las diligencias de investigación necesarias para ubicar a las posibles víctimas y esclarecer los hechos ocurridos en las instalaciones del campus central de la USAC.

Por lo tanto, las autoridades reiteran la invitación a todas las personas que hayan sido objeto de algún delito para que presenten la denuncia correspondiente, a través de los canales habilitados, ya sea a través de las distintas fiscalías ubicadas en los municipios de la República o a través de la aplicación MP Virtual.

¿Qué sucedió?

Este jueves 22 de enero circuló en las redes sociales un video en el que se observan cabellos que habrían sido cortados durante un bautizo, en el interior de un aula de dicha facultad, específicamente en el salón 211.

Estudiantes denunciaron que el Comité de Huelga habría ingresado al salón para cometer actos denigrantes contra ellos e incluso de haberse llevado a algunas alumnas que desaparecieron, pero esto último no fue confirmado.

Representantes estudiantiles también denunciaron los actos y le exigieron a las autoridades universitarias que, investigaran a los responsables que pudieron haber dañado la integridad física, psicológica y moral de las y los estudiantes.