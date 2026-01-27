¡Captados en video! Denuncian a pareja que comete robos en zonas 5 y 11

-

Según una denuncia, la pareja es señalada de cometer asaltos en dos zonas de la Ciudad de Guatemala. La pareja quedó grabada en video.

El 13 de enero pasado, un asalto quedó grabado en video cuando una pareja robó en el interior de un salón de belleza. Pocos días después, ocurrió otro robo en la misma zona, en una tienda y luego en un taller de motocicletas. Según la denuncia, se trata de las mismas personas.

El hombre saca el arma antes que los afectados puedan reaccionar ante el asalto.

Una pareja de asaltantes han quedado grabada en video tras cometer robos a mano armada en varios negocios, dos de ellos en la zona 11 y uno más en la zona 5.

Uno de los afectados compartió a la redacción de Soy502 una recopilación de los hechos ocurridos en los últimos días.

Asalto en gasolinera

Según explica el afectado, la persona que asaltó su negocio estaría involucrado en el robo a un hombre que se encontraba en una gasolinera de la zona 11 a mediados de este mes.

Los delincuentes despojan de sus pertenencias a un conductor que se encontraba en una estación de gasolina en la zona 11.

Al recopilar información, el lector concuerda que uno de ellos ha protagonizado otros robos, en otras partes de la ciudad.

Asalto en salón de belleza

Uno de estos asaltos ocurrió en un salón de belleza en la colonia Mariscal de la zona 11, donde la mujer distrae a las personas para que luego su pareja amenace a los presentes y les arrebate sus pertenencias.

El hombre aparenta hacer una llamada para pasar desapercibido al ingresar a un salón de belleza.

La mujer se apresura para salir tras haber cometido el robo.

Asalto en taller de motocicletas

El 21 de enero, la misma pareja fue captada cuando cometió un asalto en una tienda y taller de motocicletas.

Al principio, ambos caminan por el lugar y observan que no exista un guardia de seguridad. Segundos más tarde regresan y amenazan a quienes se encontraban en el local y repiten el patrón.

Uno de los afectados informó que ya presentó las denuncias ante el Ministerio Público y que los fiscales ya iniciaron las indagaciones para identificar y capturar a los asaltantes.

