¡Asalto queda grabado! Cámara capta otro robo en zona 11 (video)

Durante esta semana se han reportado varios atracos en diferentes puntos.
Una cámara de seguridad logró grabar el momento exacto en el que se da otro asalto a mano armada en la zona 11 de la ciudad de Guatemala.
Esta misma semana circuló por medio de las redes sociales un asalto en el interior de un comercio de la misma zona y esta vez surge el video de otro hecho delictivo en la colonia Mariscal.
En las imágenes se observa cuando la víctima compraba combustible y en ese instante se le acerca dos desconocidos con un arma de fuego.
En cuestión de segundos lo registran y le roban algunas de sus pertenencias, sin que pudiera defenderse, mientras los individuos huyen del lugar tras cometer sus fechorías.
Posteriormente, la víctima continúa con su actividad mientras habla con alguno de los empleados del comercio donde se encontraba.