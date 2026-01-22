Captan pelea en plena vía pública que deja un herido en zona 1 (video)

-

El herido presentaba múltiples traumas y fue trasladado a un centro asistencial.

Una pelea callejera que dejó a un hombre gravemente herido quedó grabada este miércoles 21 de enero en la 9a. avenida y 3a. calle, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala.

En las imágenes se observa el momento en que un individuo que viste una camisa abierta le golpea el rostro a otro hombre, el cual trata de defenderse.

Mientras, otro sujeto que se encuentra tendido en la entrada de una tienda, recibe una patada en la cabeza por el primer individuo que aparentemente se encontraba ebrio.

Esto ante la mirada de algunas personas y automovilistas que transitaban en el sector, quienes evitaban intervenir por la furia del agresor.

La Cruz Roja Guatemalteca con apoyo de los Bomberos Voluntarios estabilizaron a uno de los heridos que presentaba múltiples traumas, y posteriormente los trasladaron a un centro asistencial.