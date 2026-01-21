Múltiple colisión queda grabada y deja dos heridos en zona 12 (video)

-

Dos menores de edad fueron trasladados a la emergencia de un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.

Un múltiple accidente de tránsito quedó grabado por una cámara de seguridad, en la 6a. avenida y 6a. calle de la colonia La Reformita, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala.

En las imágenes se observa el momento en que un vehículo de dos ruedas, en el que se transportaban dos menores de edad, se pasó un alto y colisionó con un automóvil y una camioneta.

Los dos tripulantes salieron expulsados tras el fuerte impacto, provocándoles heridas de consideración.

En cambio, la camioneta afectada perdió el control y colisionó con un picop que se encontraba estacionado.

Mira aquí el video:

Pareja que viajaba en moto choca con dos carros en la 6ta avenida y 5ta calle de la Reformita, zona 12 pic.twitter.com/8UuZlwAXyJ — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) January 21, 2026

Heridos

Bomberos Municipales fueron alertados y le brindaron atención prehospitalaria a los tripulantes del vehículo de dos ruedas, quienes fueron identificados como: Mynor David Sontay Gutiérrez, de 16 años, y a Jocelyn Sontay, de 17.

Mynor Sontay presentaba trauma de cráneo y golpes en diferentes partes del cuerpo, siendo trasladado en estado delicado e inconsciente a la emergencia del Hospital Roosevelt, según le indicó a Soy502, José Santizo, portavoz de Bomberos Municipales.

Mientras que, Jocelyn Sontay presentaba fractura en el fémur de la pierna izquierda y también fue trasladada de urgencia al mismo centro asistencial, agregó Santizo.