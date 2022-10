Captan a un puma con su presa en el hocico (video)

Una impresionante imagen nunca antes compartida llamó la atención de los conservacionistas que monitorean el hábitat de los animales salvajes en Petén, un puma fue captado con su presa recién cazada.

Una de las cámaras trampa arrojó la imagen de un ejemplar de puma con su alimento en el hocico. El video fue captado en Corona-El Morgan, en la reserva de la Biosfera Maya.

El animal llevaba un pecarí de labios blancos recién capturado, según explicó el especialista Francisco Asturias.

El clip fue compartido en redes sociales por el biólogo, conservacionista e investigador Rony García-Anleu de Wildlife Conservation Society, WCS Mesoamérica.

Este es un importante momento para los expertos, ya que muestra los hábitos de la especie y la importancia de la diversidad para mantener el equilibrio en la selva.

(Foto: Cámara trampa WCS Rony García Anleu)

El puma o león de montaña es un mamífero carnívoro, se extiende desde Canadá hasta la Patagonia en América del Sur.

Vive en los principales biomas de toda América, es depredador de emboscada, su principal alimento son los ungulados como el ciervo, también se alimenta de otras especies, pequeños roedores e insectos, prefiere la vegetación densa para acechar.

