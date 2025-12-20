Versión Impresa
Tráiler queda varado en ruta al Pacífico con dirección al sur (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
20 de diciembre de 2025, 08:52
El tráiler transporta carga pesada. (Foto: captura de video)

El tránsito está lento por el área, autoridades recomiendan precaución al circular.

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva reporta un tráiler que, por desperfectos mecánicos, quedó varado en medio de los carriles que conducen hacia el sur, en el km. 18.5 de la Ruta al Pacífico.

Así está en el lugar:

 

El transporte pesado llevaba un cargamento de concreto y autoridades coordinan la circulación en el área debido al tránsito lento.

