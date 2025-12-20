Tráiler queda varado en ruta al Pacífico con dirección al sur (video)

El tránsito está lento por el área, autoridades recomiendan precaución al circular.
La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva reporta un tráiler que, por desperfectos mecánicos, quedó varado en medio de los carriles que conducen hacia el sur, en el km. 18.5 de la Ruta al Pacífico.
Así está en el lugar:
El transporte pesado llevaba un cargamento de concreto y autoridades coordinan la circulación en el área debido al tránsito lento.