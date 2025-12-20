Los integrantes de una pandilla que pretendían atentar contra comercios y camiones

De acuerdo con las investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), los sujetos pretendían atentar contra comercios y camiones repartidores en Escuintla.
Agentes de la PNC capturaron a siete integrantes de una pandilla en la aldea Santa Marta, ubicada en Puerto de Iztapa, departamento de Escuintla.
Según las autoridades, los ahora detenidos pertenecen a la Mara 18.
Al momento de la captura, fueron decomisados una granada de fragmentación, 20 municiones para fusil, 14 recipientes con metanfetamina, 20 bolsas con piedras de crack, una bolsa con marihuana, siete celulares, tres motocicletas y tres automóviles, los cuales eran utilizados para transportar estos hallazgos.
Los detenidos fueron:
- Junior Abad Domínguez Quiñónez, de 35 años, con antecedente por responsabilidad de conductores.
- Rhandal Estanlyn Mejía, de 29 años, quien contaba con antecedentes penales por lesiones culposas en 2019.
- William Geovanny Diéguez Nájera, de 32 años
- Steven Omar de León Revolorio, de 19 años
- Yeferson Vinicio Paz González, de 18 años.
- Michael Bárcenas Marroquín, de 18 años.
Y a un adolescente de 16 años, quien fue remitido a un juzgado de menores para solventar su situación.
Este operativo evitó que se produjeran ataques contra los ciudadanos, así como a comercios y a camiones repartidores del departamento, organizados por líderes de la Mara 18, que operan desde la cárcel de zona 18, de acuerdo con la PCN.