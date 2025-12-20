Versión Impresa
Conductor se queda dormido en pleno tránsito del Periférico (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
20 de diciembre de 2025, 09:17
Largas colas se forman detrás del vehículo de conductor dormido.&nbsp;(Foto: captura de video)

Largas colas se forman detrás del vehículo de conductor dormido. (Foto: captura de video)

Otro conductor despertó al hombre al notar que se había quedado dormido manejando.

Un video en redes sociales se ha viralizado porque un hombre que se conducía en un vehículo particular en el Anillo Periférico, se quedó dormido al volante.

En el video se observa que otros conductores se percataron del hecho, pero un motorista fue quien con mayor detalle se acercó al vehículo para despertarlo.

Así lo encontraron:

@prensaciudadquetzal | SE QUEDÓ DORMIDO EN PLENO PERIFÉRICO. Tránsito completamente detenido luego de que un conductor se durmiera al volante sobre el Anillo Periférico. Otros automovilistas alertaron la situación y gracias a eso logró despertar, evitando un accidente mayor. ⚠️ Manejar con sueño puede costar vidas. ¿Te ha pasado o lo has visto antes? #Periférico #TránsitoGT #Guatemala #ÚltimaHora #FYP ♬ sonido original - Prensa Ciudad Quetzal

El hombre estaba descansando con la ventana baja, mientras su vehículo permanecía detenido en pleno tráfico; generando que varios transportes hicieran cola detrás de él. 

“Ya avanzó, viejito”, fue la frase que usó el conductor que lo despertó, pero no reaccionó tan fácil, fue hasta que le tocó el hombro, que reaccionó e inició a despabilarse para continuar su marcha. 

El hecho ha generado preocupación por el riesgo que implicaba haberse quedado dormido en estas condiciones durante la noche y sobre todo mientras circulaba en el tránsito. 

