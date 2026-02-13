¡Captado en video! Agresión contra agentes de la PMT en la Aguilar Batres

El video muestra el momento en que dos motoristas protagonizan una pelea contra agentes de la PMT en la calzada Aguilar Batres.
Una pelea entre motociclistas y dos agentes de la Policía Municipal de Tránsito quedó grabada en video por un conductor que se conducía en la Calzada Aguilar Batres.
La Municipalidad de Guatemala aclaró que el incidente sucedió debido a que los agentes municipales retiraron a motociclistas que invadían el carril exclusivo de la Línea 12 del Transmetro.
Durante la intervención, las autoridades de tránsito fueron agredidos. Al final, la situación fue controlada y los vehículos retirados conforme al protocolo.
En el video se puede observar que el incidente sucedió en medio del tráfico y que uno de los agentes separaba a los motoristas de su compañero para restablecer el orden.