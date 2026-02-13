Versión Impresa
¡Ataque armado! Asaltan a conductora en zona 12

  • Por Reychel Méndez
13 de febrero de 2026, 09:16
Los disparos no lograron herir a la mujer pero la dejaron con una grave crisis nerviosa. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La conductora viajaba en la colonia La Reformita en la zona 12.

Un ataque armado se reportó en la 16 avenida y 9 calle colonia La Reformita zona 12, la mañana de este viernes 13 de febrero. 

Según información preliminar el ataque fue dirigido a una mujer de 41 años que circulaba en su vehículo por dicho sector.

La víctima fue despojada de sus pertenencias por lo que resultó con crisis nerviosa y fue atendida por Bomberos Municipales.

En la imagen se puede observar que hay un disparo en una de las ventanas del vehículo. (Foto: CBM)
La Policía Nacional Civil se encuentra en el lugar a la espera del MP para realizar las investigaciones correspondientes. 

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, indicó que se realiza un cierre vial en el área por lo que se recomienda utilizar rutas alternas. Asimismo se encuentran agentes de la PMT para agilizar el tránsito en los alrededores del asalto.

Autoridades del tránsito recomiendan utilizar vías alternas. (Foto: Amilcar Montejo)
