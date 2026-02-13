¡Ataque armado! Asaltan a conductora en zona 12

La conductora viajaba en la colonia La Reformita en la zona 12.
Un ataque armado se reportó en la 16 avenida y 9 calle colonia La Reformita zona 12, la mañana de este viernes 13 de febrero.
Según información preliminar el ataque fue dirigido a una mujer de 41 años que circulaba en su vehículo por dicho sector.
La víctima fue despojada de sus pertenencias por lo que resultó con crisis nerviosa y fue atendida por Bomberos Municipales.
La Policía Nacional Civil se encuentra en el lugar a la espera del MP para realizar las investigaciones correspondientes.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, indicó que se realiza un cierre vial en el área por lo que se recomienda utilizar rutas alternas. Asimismo se encuentran agentes de la PMT para agilizar el tránsito en los alrededores del asalto.