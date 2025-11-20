Capturan a pareja que exigían Q40 mil a comerciante en Ciudad Real

Los capturados, identificados por sus alias "Chikis" y "Grillo", son señalados de extorsión a un comerciante, a quien exigían Q40 mil.
Autoridades detuvieron en flagrancia a dos presuntos integrantes de la estructura criminal Barrio 18 en zona 12 de Villa Nueva.
Los detenidos fueron identificados como Katherine "N", de 33 años, conocida como "Chikis", y William "N", de 22, alias "Grillo".
Según la información policial, ambos fueron interceptados en el momento en que recogían un paquete que simulaba contener Q25 mil como parte de un pago inicial solicitado a un comerciante del área, a quien habrían exigido que les entregara Q40 mil bajo amenazas de muerte.
Al momento de la detención, los presuntos extorsionistas se movilizaban en una motocicleta y portaban tres teléfonos celulares que serán resguardados como parte de la investigación.
La captura se realizó en la 2 avenida y 3 calle de Ciudad Real I, zona 12 de Villa Nueva, por parte del personal de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA)