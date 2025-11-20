Versión Impresa
Capturan a pareja que exigían Q40 mil a comerciante en Ciudad Real

  • Por Susana Manai
20 de noviembre de 2025, 07:15
Ambos fueron capturados cuando pretendían cobrar un pago inicial de Q25 mil a su víctima. (Foto ilustrativa: Soy502)

Los capturados, identificados por sus alias "Chikis" y "Grillo", son señalados de extorsión a un comerciante, a quien exigían Q40 mil.

Autoridades detuvieron en flagrancia a dos presuntos integrantes de la estructura criminal Barrio 18 en zona 12 de Villa Nueva. 

Los detenidos fueron identificados como Katherine "N", de 33 años, conocida como "Chikis", y William "N", de 22, alias "Grillo". 

(Foto: PNC)
Según la información policial, ambos fueron interceptados en el momento en que recogían un paquete que simulaba contener Q25 mil como parte de un pago inicial solicitado a un comerciante del área, a quien habrían exigido que les entregara Q40 mil bajo amenazas de muerte. 

(Foto: PNC)
Al momento de la detención, los presuntos extorsionistas se movilizaban en una motocicleta y portaban tres teléfonos celulares que serán resguardados como parte de la investigación.

La captura se realizó en la 2 avenida y 3 calle de Ciudad Real I, zona 12 de Villa Nueva, por parte del personal de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA)

