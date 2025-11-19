Versión Impresa
Condenan a 40 años a conductor que asesinó a víctima y abandonó el cuerpo en zona 3

  • Por Susana Manai
19 de noviembre de 2025, 07:59
El hombre recogió a su víctima con la intención de trasladarla hacia el obelisco, pero aprovechando de su estado de ebriedad la estranguló. (Foto ilustrativa: istock)

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio demostró ante el Tribunal Undécimo que un conductor se aprovechó del estado de ebriedad de la víctima durante un traslado desde la Zona 11 hacia El Obelisco, causándole la muerte.

El 19 de noviembre de 2022, una persona fue recogida por Juan V. en la 2ª avenida de la colonia Progreso, zona 11, con la intención de ser trasladada hacia El Obelisco. 

El conductor se aprovechó del estado de ebriedad de la víctima para asesinarla. (Foto ilustrativa: istock)
Durante el recorrido, Juan V. se aprovechó del estado de ebriedad de la víctima, ejerció fuerza física sobre ella y le provocó la muerte por asfixia por estrangulamiento. 

Tras el crimen, el hombre abandonó el cuerpo en la zona 3 de la ciudad de Guatemala.  

Luego de asesinar a su víctima el conductor abandonó el cuerpo en zona 3 de la capital. (Foto ilustrativa: istock)
En el proceso, Juan V. fue declarado responsable del asesinato y recibió una condena de 40 años de prisión.

La investigación fue presentada por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio ante el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

