Capturan a hombre con armas de alto calibre y Q30 mil en efectivo

  • Por Susana Manai
16 de septiembre de 2025, 07:29
Tras la captura el caso continúa bajo investigación. (Foto ilustrativa: istock)

Durante el arresto la PNC incautó varias tolvas y decenas de municiones. 

La Policía Nacional Civil reportó la detención de un hombre quien portaba armas de fuego y una fuerte suma de dinero en efectivo. 

El hecho tuvo lugar en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. 

El capturado fue identificado como Elmer de 30 años. (Foto: PNC)
El arresto fue realizado por agentes PNC de la comisaría 31, quienes identificaron al detenido como Elmer "N", de 30 años.

Durante la diligencia, los policías incautaron una carabina calibre .223, una pistola Taurus, nueve tolvas, decenas de municiones y Q39,797 en efectivo.  

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)
