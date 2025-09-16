Capturan a hombre con armas de alto calibre y Q30 mil en efectivo

Durante el arresto la PNC incautó varias tolvas y decenas de municiones.
La Policía Nacional Civil reportó la detención de un hombre quien portaba armas de fuego y una fuerte suma de dinero en efectivo.
El hecho tuvo lugar en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
El arresto fue realizado por agentes PNC de la comisaría 31, quienes identificaron al detenido como Elmer "N", de 30 años.
Durante la diligencia, los policías incautaron una carabina calibre .223, una pistola Taurus, nueve tolvas, decenas de municiones y Q39,797 en efectivo.