Interceptan vehículo con droga y armas entre otros ilícitos y capturan a conductor

Un sujeto a bordo de un vehículo fue interceptado por las fuerzas de seguridad durante un operativo.
La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que durante un operativo se logró la captura de un sujeto que transportaba drogas, armas y otros ilícitos en su vehículo.
El reporte indica que se trata de un sujeto de 18 años de edad, identificado como Diego Valdez, quien se transportaba en un vehículo tipo jeep modelo 2022.
Tras ser interceptado en la colonia Méndez, Orozco, Jutiapa, se llevó a cabo el registro del automotor y, según la PNC, hallaron una carabina calibre.223 con dos tolvas y 48 municiones sin los permisos correspondientes.
También fueron localizadas cuatro tolvas para pistola Glock, 25 municiones calibre .45, cocaína y un teléfono celular.