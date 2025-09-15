Versión Impresa
Interceptan vehículo con droga y armas entre otros ilícitos y capturan a conductor

  • Por Jessica Osorio
15 de septiembre de 2025, 13:16
Operativo permite captura de sujeto que conducía vehículo con varios ilícitos. (Foto: PNC/Soy502)

Un sujeto a bordo de un vehículo fue interceptado por las fuerzas de seguridad durante un operativo.

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que durante un operativo se logró la captura de un sujeto que transportaba drogas, armas y otros ilícitos en su vehículo.

El reporte indica que se trata de un sujeto de 18 años de edad, identificado como Diego Valdez, quien se transportaba en un vehículo tipo jeep modelo 2022.

Vehículo interceptado durante el operativo en Jutiapa. (Foto: PNC/Soy502)
Tras ser interceptado en la colonia Méndez, Orozco, Jutiapa, se llevó a cabo el registro del automotor y, según la PNC, hallaron una carabina calibre.223 con dos tolvas y 48 municiones sin los permisos correspondientes.

También fueron localizadas cuatro tolvas para pistola Glock, 25 municiones calibre .45, cocaína y un teléfono celular. 

