Captura de un hombre por disparar al aire deja a varios intoxicados en zona 5

Agentes policiales utilizaron gas pimienta luego de que un hombre se negara a ser detenido tras realizar disparos al aire.
OTRAS NOTICIAS: Cámaras captan momento en que vehículo se empotra en zona 6 (video)
Un hombre realizaba disparos al aire en la 33 avenida y 15 calle de la colonia Abril, en la zona 5 de la ciudad capital, este domingo.
La Policía Nacional Civil (PNC) se hizo presente al lugar para detener a esta persona, pero el individuo se negó e intentó refugiarse en una vivienda, por lo que las fuerzas de seguridad utilizaron gas pimienta.
Debido a esta medida policial, varias personas resultaron intoxicadas y fueron requeridos los Bomberos Municipales, quienes atendieron a los afectados en el lugar.
Además, vecinos del sector también fue asistidos por los socorristas luego de que sufrieran crisis nerviosa ante las múltiples detonaciones de arma de fuego.
De acuerdo con el cuerpo de bomberos, las fuerzas de seguridad lograron capturar a Mario "N", quien presuntamente realizaba los disparos al aire.