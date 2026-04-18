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Captura a hombre señalado de tráfico de armas en Chiquimulilla, Santa Rosa

  • Por Susana Manai
18 de abril de 2026, 14:52
El caso se vincula a investigaciones por tráfico de armas. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

El caso se vincula a investigaciones por tráfico de armas. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Las autoridades buscan desarticular estructuras criminales vinculadas al armamento ilícito. 

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Gustavo "N", de 41 años, fue capturado durante un allanamiento en la aldea El Astillero, en Chiquimulilla, Santa Rosa, tras ser sorprendido con armamento en su vivienda.

El hombre fue detenido tras un operativo en Chiquimula, Santa Rosa. (Foto: PNC)
El hombre fue detenido tras un operativo en Chiquimula, Santa Rosa. (Foto: PNC)

Dentro del inmueble, las autoridades encontraron dos fusiles con sus cargadores y algunas municiones. También ubicaron un arma calibre 9 milímetros con tres cargadores y 37 municiones.

Fueron localizadas dos fusiles y un arma con municiones como parte de una investigación que buscan frenar el almacenamiento ilegal de armas. (Foto: PNC)
Fueron localizadas dos fusiles y un arma con municiones como parte de una investigación que buscan frenar el almacenamiento ilegal de armas. (Foto: PNC)

Aunque el arma contaba con documentación en regla, el resto del armamento no presentaba documentación legal.

Según las autoridades, este allanamiento forma parte de un seguimiento a posibles estructuras criminales que operan en la zona. 

El caso está vinculado a investigaciones por tráfico de armas. (Foto: PNC)
El caso está vinculado a investigaciones por tráfico de armas. (Foto: PNC)

El operativo estuvo a cargo de agentes de la DIDAE, en conjunto con fiscales del Ministerio Público, como parte de investigaciones que buscan frenar el almacenamiento ilegal y el tráfico de armas de fuego.

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