Captura a hombre señalado de tráfico de armas en Chiquimulilla, Santa Rosa

Las autoridades buscan desarticular estructuras criminales vinculadas al armamento ilícito.
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Gustavo "N", de 41 años, fue capturado durante un allanamiento en la aldea El Astillero, en Chiquimulilla, Santa Rosa, tras ser sorprendido con armamento en su vivienda.
Dentro del inmueble, las autoridades encontraron dos fusiles con sus cargadores y algunas municiones. También ubicaron un arma calibre 9 milímetros con tres cargadores y 37 municiones.
Aunque el arma contaba con documentación en regla, el resto del armamento no presentaba documentación legal.
Según las autoridades, este allanamiento forma parte de un seguimiento a posibles estructuras criminales que operan en la zona.
El operativo estuvo a cargo de agentes de la DIDAE, en conjunto con fiscales del Ministerio Público, como parte de investigaciones que buscan frenar el almacenamiento ilegal y el tráfico de armas de fuego.