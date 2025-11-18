Capturan a mujer por asesinato en San Miguel Petapa

La Policía Nacional Civil concretó la captura de una mujer de 28 años con una orden de aprehensión vigente por delito de asesinato.
En un operativo realizado en la 0 avenida y 6a. calle de la colonia Los Álamos, zona 6 de San Miguel Petapa, agentes de la Comisaría 15 capturaron a Melisa "N", de 28 años, quien tenía una orden de aprehensión vigente.
Según informó la Policía Nacional Civil, la mujer era requerida por un juzgado de Suchitepéquez, sindicada del delito de asesinato. La orden judicial fue emitida el 12 de septiembre de 2025.
Melisa "N" fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal.