FBI llegará esta semana a Guatemala, afirma Arévalo

El presidente Bernardo Arévalo confirmó la llegada del equipo especializado FBI Vulcano Guatemala, una Fuerza de Tarea para reforzar la localización de los 16 reos que continúan fugados de Fraijanes II.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó este lunes 17 de noviembre que el equipo Vulcano del Buró Federal de Investigaciones (FBI) llegará al país en el transcurso de esta semana.

Según explicó, el arribo del grupo especializado sufrió un retraso debido al cierre temporal de la administración estadounidense, provocado por un impasse presupuestario en el Congreso de Estados Unidos.

El equipo Vulcano del FBI se especializa en desarticular organizaciones transnacionales como la MS-13 y Barrio 18. (Foto: fbiaa.org)

Arévalo señaló que, superada esa situación, la llegada del equipo se concretará "en los próximos días". El mandatario añadió que los agentes se integrarán de inmediato a las acciones conjuntas en el marco de la estrategia antipandillas que impulsa el Gobierno.

Estrategia Antipandillas

La estrategia antipandillas del Gobierno de Bernardo Arévalo busca desarticular grupos criminales. Incluye la promoción de la Ley Antipandillas y la construcción de una cárcel de máxima seguridad.

Por su parte el nuevo ministro de Gobernación expresó: "Mi primer acto como Ministro fue solicitarle la colaboración a la embajada de EE.UU. a través de un acuerdo que tenemos desde 2014. Hemos solicitado la colaboración de una Fuerza de Tarea que se llama Vulcano del FBI".

La pandilla del Barrio 18 fue declarada como organización terrorista extranjera en Estados Unidos a finales de septiembre de este año. (Foto: Archivo/Soy502)

El equipo Vulcano del FBI se especializa en desarticular organizaciones transnacionales como las pandillas del Bario 18 y Mara Salvatrucha. Su llegada al país esta inicialmente prevista para apoyar en la búsqueda de reos fugados del centro carcelario de Fraijanes II.

En Guatemala, las pandillas MS-13 y Barrio 18 han incrementado por 20 años la violencia homicida y las extorsiones a comercios y ciudadanos.