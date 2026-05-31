PNC captura en Quiché a hombre requerido por narcotráfico en Estados Unidos

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El detenido quedará a disposición de las autoridades judiciales que deberán conocer el proceso correspondiente.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de un hombre requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, quien se convirtió en el extraditable número 27 de 2026.

De acuerdo con la institución, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) realizaron el operativo en Playa Grande Ixcán, Quiché, donde fue detenido Jesús "N", de 47 años.

Las autoridades indicaron que el capturado tenía vigente una orden de aprehensión con fines de extradición hacia Estados Unidos, donde es requerido para enfrentar cargos vinculados a actividades de narcotráfico.

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Detienen al extraditable numero 27



Agentes de la SGAIA en Playa Grande Ixcán, Quiché, capturan al extraditable numero 27 identificado como Jesús “N”, de 47 años, con fines de Extradición hacia Los Estados Unidos por temas relacionados al narcotráfico.



Ampliaremos pic.twitter.com/BDB7eyShzy — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 30, 2026

Luego de su detención, el señalado será trasladado a la ciudad para quedar a disposición de las autoridades judiciales competentes, que deberán conocer el proceso correspondiente y resolver sobre su eventual entrega a la justicia estadounidense.

La captura se suma a las acciones que las fuerzas de seguridad desarrollan en coordinación con instancias nacionales e internacionales para combatir las estructuras dedicadas al tráfico ilícito de drogas y dar cumplimiento a las solicitudes de extradición emitidas por otros países.

Según la PNC, con este caso suman 27 las personas capturadas durante 2026 con fines de extradición, en el marco de los operativos impulsados por la SGAIA contra redes vinculadas al narcotráfico y otros delitos de carácter transnacional.