Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Unifut y Cuilco definen a las campeonas de Guatemala

  • Con información de Rudy Martínez / Colaborador
30 de mayo de 2026, 17:41
Unifut se impuso 3-0 a Cuilco en la final de ida. (Foto: Liga Femenina)&nbsp;

Unifut se impuso 3-0 a Cuilco en la final de ida. (Foto: Liga Femenina) 

Unifut y Cuilco definen este sábado al campeón de la Liga Femenina de Guatemala en el Clausura 2026.

MÁS DEPORTES: Paredes está en duda para el debut de Argentina en el Mundial 2026

Las capitalinas llegan con una amplia ventaja al haber derrotado a las huehuetecas 3-0 en el juego de ida, disputado en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán.

 

 

Pero, las occidentales apuntan a la remontada histórica para alcanzar el bicampeonato.

Es una final que sabe a revancha. El torneo pasado, Cuilco, que dirige Marco Arias, levantó su primer título al imponerse a las capitalinas.

 

 

Mientras, Unifut, al mando de Benjamín Monterroso, apela a su grandeza para volver a festejar después de tres torneos de sequía y levantar su copa número 21.

Las azules llegan de vencer a Huehuetecas en la semifinal. Cuilco se impuso a Xelajú.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar