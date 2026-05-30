Unifut y Cuilco definen a las campeonas de Guatemala

Unifut y Cuilco definen este sábado al campeón de la Liga Femenina de Guatemala en el Clausura 2026.
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Las capitalinas llegan con una amplia ventaja al haber derrotado a las huehuetecas 3-0 en el juego de ida, disputado en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán.
Pero, las occidentales apuntan a la remontada histórica para alcanzar el bicampeonato.
Es una final que sabe a revancha. El torneo pasado, Cuilco, que dirige Marco Arias, levantó su primer título al imponerse a las capitalinas.
Mientras, Unifut, al mando de Benjamín Monterroso, apela a su grandeza para volver a festejar después de tres torneos de sequía y levantar su copa número 21.
Las azules llegan de vencer a Huehuetecas en la semifinal. Cuilco se impuso a Xelajú.