Fuerzas especiales del Ejército guatemalteco serán entrenadas en EE. UU.

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Representantes de las Fuerzas Especiales del Ejército de Guatemala salieron este domingo hacia Fort Polk, ubicado en Lousiana, EE. UU., para recibir entrenamiento.

Una delegación guatemalteca de fuerzas militares especiales salió hacia la base de Fort. Polk, ubicada en Vernon Parish, Lousiana, Estados Unidos, para recibir un entrenamiento en el Joint Readiness Training Center.

Según dio a conocer el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef), la actividad forma parte de los esfuerzos de cooperación y fortalecimiento de capacidades de las tropas guatemaltecas.

Fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y seguridad entre naciones aliadas.



Como parte de los esfuerzos de cooperación y fortalecimiento de capacidades, representantes de las Fuerzas Especiales del Ejército de Guatemala partieron hacia Fort Polk, Estados Unidos,… pic.twitter.com/dsWNBIcqZT — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) May 30, 2026

"Esta actividad fortalece la interoperabilidad, el intercambio de experiencias y las capacidades operacionales conjuntas, contribuyendo a los esfuerzos regionales para enfrentar amenazas comunes, como el narcotráfico y el crimen organizado transnacional", indicó el Mindef.

En la jornada participarán elementos de la Guardia Nacional de Arkansas, fuerza militar conjunta integrada por más de 8 mil soldados y aviadores. La organización tiene como misión responder a emergencias locales, entre estas, desastres naturales y apoyo a los objetivos de defensa nacional.

¡Un nuevo hito en la cooperación de defensa! El ✈️C-130 despegó hoy con un destacamento de Fuerzas Especiales del @Ejercito_GT rumbo a Fort Polk para una rotación en el Joint Readiness Training Center, junto a @arkansasguard. Este entrenamiento de clase mundial refuerza… pic.twitter.com/9k1vK2gYVI — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) May 30, 2026

Por aparte, el Joint Readiness Training Center, es reconocido por ser el principal centro de entrenamiento de las fuerzas del ejército estadounidense.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala informó a través de sus redes sociales, que la salida marca un nuevo hito en la cooperación de defensa y que el entrenamiento, catalogado como de clase mundial "refuerza nuestra capacidad conjunta para fortalecer la seguridad regional y combatir amenazas compartidas, como los cárteles y el crimen organizado transnacional".