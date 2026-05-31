Petén: Capturado en una clínica médica acusado de homicidio

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Un sujeto fue capturado en una clínica médica ubicada en una aldea de La Libertad, Petén.

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que Nelson "N", de 37 años, fue capturado en la aldea El Naranjo, jurisdicción del municipio La Libertad, ubicado en Petén.

Según el reporte policial, el sujeto tenía dos órdenes de captura, la primera de estas por estar sindicado de homicidio.

Capturado en una clínica médica sindicado de Homicidio y Asesinato.



En una clínica ubicada en la aldea El Naranjo, La Libertad, Petén, ha sido capturado Nelson “N”, de 37 años, en cumplimiento a dos órdenes de captura, la primera, sindicado por el delito de Homicidio pic.twitter.com/88sQCPnf7W — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 31, 2026

La detención se dio en las instalaciones de una clínica médica y en la fotografía proporcionada por la PNC, se observa al sujeto en una camilla, mientras un agente procedía a verificar la orden de captura emitida el pasado 12 de mayo de 2025.

La segunda orden de aprehensión contra el sujeto, fue girara el 19 de septiembre del año pasado.