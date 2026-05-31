Petén: Capturado en una clínica médica acusado de homicidio

Un sujeto fue capturado en una clínica médica ubicada en una aldea de La Libertad, Petén.
OTRAS NOTICIAS: Droga incautada y valorada en Q 127.3 millones es trasladada a la capital
La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que Nelson "N", de 37 años, fue capturado en la aldea El Naranjo, jurisdicción del municipio La Libertad, ubicado en Petén.
Según el reporte policial, el sujeto tenía dos órdenes de captura, la primera de estas por estar sindicado de homicidio.
La detención se dio en las instalaciones de una clínica médica y en la fotografía proporcionada por la PNC, se observa al sujeto en una camilla, mientras un agente procedía a verificar la orden de captura emitida el pasado 12 de mayo de 2025.
La segunda orden de aprehensión contra el sujeto, fue girara el 19 de septiembre del año pasado.