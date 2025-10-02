Los hombres capturados con armas de fuego en parqueo de centro comercial

Una denuncia alertó a las autoridades.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este jueves 2 de octubre la captura de Pablo "N" de 46 años, Carlos "N" de 35 años y Kevin "N" de 24 años, quienes se transportaban a bordo de los vehículos P-681FRL y P-272GLS y son señalados de un posible tráfico de armas.
La captura se realizó en el parqueo del Centro Comercial Metro Plaza en Villa Nueva, tras la denuncia de un ciudadano.
En el lugar fueron incautadas 89 municiones, una carabina calibre 223 de marca Taurus, una pistola Girsan de calibre 9mm y una pistola Glock, la cual fue reportada como robada el pasado 31 de agosto, en San Agustín Acasaguastlán, El Progreso.
Según reportes anteriores, más de dos mil armas de fuego han sido incautadas durante el año.