Capturada por parricidio es vicecónsul en Los Ángeles

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Al momento de informar sobre la muerte de su esposo, originario de Jordania, Gladis Castro indicó que falleció tras sufrir golpes en la cabeza al caer mientras podaba un árbol.

Agentes de Interpol capturaron por el delito de parricidio a Gladis Jeanette Castro García, de 40 años, quien es vicecónsul en el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, California, Estados Unidos, luego de que arribara al país en un vuelo de deportados, el pasado sábado 23 de mayo.

Según indicaron las autoridades, Castro García, quien es Licenciada en Administración de Empresas, tenía una orden de captura vigente por los delitos de parricidio y obstaculización a la acción penal en forma continuada, orden emitida por un juzgado de Quetzaltenango, el 16 de enero del presente año.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) confirmó que esta mujer trabaja en el consulado, pero que 2024 cuando fue contratada, no tenía antecedentes penales ni policiacos en su contra.

La vicecónsul Gladis Jeanette Castro García fue detenida luego de arribar al país de un vuelo de deportados de Estados Unidos. (Foto: PNC)

El caso

El 9 de septiembre de 2017, aproximadamente a las 16:30 horas, Gladis Castro se encontraba en un inmueble ubicado en la calle final A, Cantón Victoria, en Malacatán, San Marcos, en compañía de su esposo Mohammad Hashem Suleiman Arabiat, originario de Jordania.

De acuerdo con la declaración de Castro, su esposo falleció tras haber caído mientras podaba plantas afuera de su domicilio, en donde sufrió golpes en la cabeza ocasionadas por piedras.

Según indicó la Policía Nacional Civil (PNC), la mujer se dirigió a bordo de su vehículo hacia un sanatorio, donde solicitó asistencia médica. Posteriormente, junto a un doctor, se trasladó al inmueble donde habría ocurrido el supuesto accidente.

Gladis Castro fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes. (Foto: PNC)

Estando en el lugar, el doctor confirmó el fallecimiento de la víctima y emitió un certificado médico que refiere que la víctima murió, mismo que utilizó Castro al momento que llegó el Ministerio Público para evitar que se procesara la escena.

Además de impedir que se acercaran al cadáver, indicando que por su religión nadie podía tocar el cuerpo.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la ciudad de Guatemala para realizar la ceremonia que practican a los fallecidos de la religión musulmana, en donde los familiares de la víctima se percataron que el cuerpo tenía heridas por arma de fuego.

Tras ello, las investigaciones determinaron que Castro es la presunta responsable de la muerte de la víctima.