La Selección de Guatemala de talla baja derrota a Estados Unidos en amistoso

La Selección de Guatemala de futbol de talla baja comenzó con buenas sensaciones su preparación rumbo a la Copa Mundial de dicha modalidad, que se disputará en Marruecos en noviembre, tras derrotar 1-0 a Estados Unidos en un partido amistoso celebrado en el Domo Polideportivo de la zona 13.
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El único tanto del encuentro fue obra de Freddy González, quien aprovechó una oportunidad en el primer tiempo para darle el triunfo a la Bicolor y alimentar la ilusión de cara al proceso mundialista.
Aunque ambos equipos generaron ocasiones ofensivas, la Azul y Blanco logró mantener la ventaja y cerrar el compromiso con una victoria que fortalece la confianza del grupo en esta etapa de preparación.
Al finalizar el encuentro, el autor del gol destacó la importancia del resultado y valoró el esfuerzo realizado por el plantel nacional.
"Estoy agradecido por la oportunidad y feliz de haber aportado con el gol para conseguir esta victoria", comentó el jugador petenero.