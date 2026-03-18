Recuperan camión luego que secuestraran al piloto para robar productos

En el kilómetro 137.5, jurisdicción de Río Hondo, Zacapa, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a Sergio Girir, de 34 años, quien conducía un camión con reporte de robo.

Según el informe oficial, el vehículo fue robado en el kilómetro 147 de esta ruta luego que el piloto fuera interceptado por sujetos armados, quienes bajo amenazas de muerte lo obligaron a descender del automotor, privándolo de su libertad y trasladándolo en un vehículo tipo sedán con rumbo a la ciudad capital.

Las autoridades lograron localizar al piloto sano y salvo en calles del municipio de Río Hondo. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Tras un operativo de búsqueda, las autoridades lograron localizar al piloto en las calles del municipio de Río Hondo, donde fue abandonado por los responsables.

El camión transportaba productos de consumo, incluyendo cloro, jabón y detergentes líquidos, y se dirigía desde Escuintla hacia una bodega en Petén.

El capturado fue trasladado a la sede policial y puesto a disposición de la justicia.

El hombre fue puesto a disposición de la justicia. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)