Por narcotráfico: El extraditado "Chepio" podría enfrentar cadena perpetua en EE. UU.

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Elmer Pancan es señalado de conspirar con otros narcotraficantes internacionales y de prestarles ayuda para fabricar, distribuir y transportar droga hacia Estados Unidos.

El guatemalteco Elmer Antonio Pancan Barrios, alias "Chepio", de 42 años, quien fue extraditado a Estados Unidos el pasado 5 de marzo, enfrentará cargos de narcotráfico en el Distrito Este de Texas, anunció este martes el fiscal federal Jay R. Combs.

La acusación formal alega que Pancan Barrios conspiró con otros narcotraficantes internacionales y les prestó ayuda para fabricar, distribuir y transportar cantidades significativas de cocaína a los Estados Unidos para su posterior distribución, según indicó la Fiscalía de los Estados Unidos del Este.

De ser declarado culpable, alias "Chepio" se enfrentaría a una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal, mencionaron las autoridades del país norteamericano.

Elmer Antonio Pacán Barrios, alias "Chepio", fue extraditado de Guatemala hacia Estados Unidos el pasado 5 de marzo. (Foto: SP)

Investigación internacional

Este caso está siendo investigado por la División de Campo de Dallas de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en conjunto con la Oficina de la DEA en Ciudad de Guatemala; la Oficina de la DEA en Bogotá; la Oficina Residente de la DEA en Cartagena; la Oficina de la DEA en Panamá y la Oficina de la DEA en San José.

El Departamento de Justicia agradeció al Gobierno de Guatemala y a sus autoridades judiciales y policiales por haber hecho posible la extradición.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Embajada de EE. UU. en Guatemala brindaron una "asistencia significativa" para lograr la detención y extradición del acusado desde Guatemala.

Alias "Chepio" fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) el 15 de noviembre de 2025, en Santa Cruz del Quiché, Quiché.