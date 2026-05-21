Venezolano-español seguirá proceso de extradición en Tribunal Quinto Penal

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El venezolano-español capturado por el delito de homicidio deberá continuar su proceso de extradición ante el Tribunal Quinto Penal.

Luego de su captura con fines de extradición, el venezolano-español Isaac Antonio Solís Figueroa, fue puesto a disposición del Tribunal Quinto Penal, presidido por el juez César Adán García Cú, para iniciar el procedimiento respectivo.

Solís Figueroa es requerido por la justicia española por el delito de homicidio, previsto en el artículo 138 del Código Penal Español.

La orden de aprehensión fue emitida el pasado 19 de mayo de 2026, por lo que deberá iniciar el trámite legal respectivo para ser remitido a la justicia española, por lo que fue enviado a presión preventiva a la cárcel de Mariscal Zavala.

Captura

La aprehensión se llevó a cabo por investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), por sus siglas en inglés.

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El operativo dio como resultado la captura de Solís Figueroa, de 23 años, la cual se efectuó en la aldea Shinshin, Gualán, Zacapa.

En este año, la PNC reporta la captura de 26 extraditables de los cuales 16 lo son por narcotráfico y 10 más por otros delitos.

Extraditables

El pasado miércoles 20 de mayo, la PNC informó de la captura de Eddie Waldemar Pineda Velásquez por delitos relacionados al narcotráfico.

El pasado miércoles 5 de mayo fue capturado con fines de extradición Waldemar Pineda Velásquez por delitos relacionados al narcotráfico. (Foto: PNC/Soy502)

La aprehensión de Pineda Velásquez se realizó tras un requerimiento efectuado por la justicia de Estados Unidos y se efectuó en jurisdicción de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.

Además, el 5 de mayo, la Dirección General de Análisis de Información Antinarcótica detuvo a Manuel Ignacio N, alias Nacho, de 50 años, en el cantón Barrios, de Malacatán, San Marcos.

La captura de Ignacio N también se realizó a requerimiento de la justicia estadounidense por el delito de conspiración para fabricar presunta cocaína, con el total conocimiento de que esta sustancia sería introducida de manera ilegal a territorio estadounidense.