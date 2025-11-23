Capturan a guatemalteco en Honduras tras evadir más de diez años a la justicia

Un sujeto prófugo de la justicia desde hace más de una década, fue capturado en Honduras y entregado en la frontera con Guatemala para enfrentar la justicia.
OTRAS NOTICIAS: ¿Interesado en asistir a un concierto o espectáculo? Pon atención a esta alerta
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que un presunto violador fue capturado en Honduras tras ser sindicado de incurrir en dicho delito en 2014.
Según las autoridades, gracias al trabajo de cooperación y coordinación entre policías de Guatemala y Honduras, se ubicó a Juan "N", de 43 años, quien permanecía prófugo.
La entrega se hizo a los investigadores de la Interpol-Guatemala en las instalaciones del Instituto Guatemalteco de Migración, ubicadas en la frontera Corinto, Puerto Barrios, Izabal.
"Juan "N" era requerido por un juzgado de Izabal, por el delito de violación con agravación de la pena", indicó la PNC.
También se dio a conocer que en el vecino país, el sujeto permanecía de manera irregular para evadir la justicia guatemalteca.