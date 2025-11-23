¿Interesado en asistir a un concierto o espectáculo? Pon atención a esta alerta

-

El MP emitió una alerta para quienes tienen previsto asistir a conciertos o espectáculos.

Una alerta fue emitida por las autoridades del Ministerio Público (MP) para quienes tienen previsto acudir a algún espectáculo o concierto, debido a las denuncias presentadas por estafas.

Por medio de un aviso en redes sociales, el MP indicó que las denuncias recibidas son de personas que han sido estafadas al adquirir boletos para estos eventos.

Se trata de víctimas que han adquirido sus boletos desde sitios web falsos, por medio de boletos duplicados o centro de llamadas fraudulentas.

El escaneo de entradas para generar duplicados es una de las prácticas fraudulentas detectadas por las autoridades. (Foto: Canva/Soy502)

Ante las denuncias recibidas, el MP emitió las siguientes recomendaciones:

Compra tus boletos en plataformas oficiales.

Evita revendedores o intermediarios en redes sociales o en las afueras del evento.

Verifica la autenticidad de los sitios web antes de ingresar cualquier dato personal.

Evita métodos de pago inseguros.

No confíes en precios económicos o promociones.

No realices transacciones a cuentas bancarias de personas individuales.

"No te dejes sorprender, no ingreses a enlaces que te ofrecen estas opciones y si eres víctima, denuncia", indicaron las autoridades.

Esta es la alerta emitida por el Ministerio Público de Guatemala. (Foto: MP/Soy502)

Un artículo publicado por Patrick J. Kiger, para la organización estadounidense AARP, indica que si bien la venta digital de entradas les facilita las cosas a los aficionados, también es una oportunidad para los delincuentes.

"Los estafadores se aprovechan de que las entradas de papel están siendo sustituidas cada vez más por entradas digitales, que se compran en línea, se descargan en una aplicación para teléfono y luego se presentan en la puerta del estadio para escanearlas", se informó.