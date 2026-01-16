Delincuentes retenían a un comerciante dentro de vivienda

En menos de tres meses vuelven a capturar a uno de los delincuentes que mantenía retenido a un comerciante.
Dos delincuentes mantenían privado de libertad a un comerciante en una vivienda ubicada en la zona 6 de Mixco. Tras un operativo coordinado por la PNC se logró la captura de los secuestradores y fue liberada la víctima.
La intervención pudo realizarse luego que agentes policiales recibieran una denuncia de secuestro y se iniciaron las investigaciones correspondientes.
Al accionar, en el domicilio se encontró al comerciante atado de los pies y de las manos y los presuntos mareros fueron sorprendidos cuando estaban durmiendo.
Tras la liberación de la víctima se le trasladó a un centro asistencial para evaluar su salud y posteriormente a reunirlo con sus familiares.
Durante la captura se pudo identificar a Jeremías Ordoñez, quien fue trasladado por segunda vez al juzgado de la localidad y se capturó a una adolescente que fue conducida a un juzgado de menores en conflicto con la ley penal.
Segunda captura de uno de los secuestradores
El 20 de noviembre del año pasado en el sector II de la colonia Carolingia, Jeremías Ordoñez fue capturado junto a otro presunto pandillero, a quienes en esa oportunidad se les incautó una pistola con su respectivo cargador conteniendo 16 municiones y tres celulares.
La detención fue en seguimiento a un incidente armado que ocurrió en ese sector el 13 de noviembre donde una mujer perdió la vida y otra resultó con heridas de bala, sin embargo a los pocos días fueron dejados en libertad y este miércoles 15, fue nuevamente capturado.