Delincuentes retenían a un comerciante dentro de vivienda

En menos de tres meses vuelven a capturar a uno de los delincuentes que mantenía retenido a un comerciante.

Dos delincuentes mantenían privado de libertad a un comerciante en una vivienda ubicada en la zona 6 de Mixco. Tras un operativo coordinado por la PNC se logró la captura de los secuestradores y fue liberada la víctima.

La intervención pudo realizarse luego que agentes policiales recibieran una denuncia de secuestro y se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Al accionar, en el domicilio se encontró al comerciante atado de los pies y de las manos y los presuntos mareros fueron sorprendidos cuando estaban durmiendo.

Tras la liberación de la víctima se le trasladó a un centro asistencial para evaluar su salud y posteriormente a reunirlo con sus familiares.

Durante la captura se pudo identificar a Jeremías Ordoñez, quien fue trasladado por segunda vez al juzgado de la localidad y se capturó a una adolescente que fue conducida a un juzgado de menores en conflicto con la ley penal.

Ordoñes presuntamente pertenece al Barrio 18. (Foto: PNC)

Segunda captura de uno de los secuestradores

El 20 de noviembre del año pasado en el sector II de la colonia Carolingia, Jeremías Ordoñez fue capturado junto a otro presunto pandillero, a quienes en esa oportunidad se les incautó una pistola con su respectivo cargador conteniendo 16 municiones y tres celulares.

La detención fue en seguimiento a un incidente armado que ocurrió en ese sector el 13 de noviembre donde una mujer perdió la vida y otra resultó con heridas de bala, sin embargo a los pocos días fueron dejados en libertad y este miércoles 15, fue nuevamente capturado.