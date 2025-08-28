Desmantelan red criminal dedicada al robo y sicariato

-

Desmantelan banda criminal dedicada al robo de motocicletas y sicariato, logrando la captura de once personas.

Las autoridades desmantelaron la red luego de realizar allanamientos simultáneos en 48 inmuebles, donde también se encontraron piezas de vehículos robados y utensilios para el uso de sustancias ilícitas.

De los 11 capturados, nueve de estos con órdenes de captura, son señalados de pertenecer a una estructura criminal que operaba en varias zonas del país. Además, se logró la aprehensión de dos personas en flagrancia.

Las autoridades ejecutaron diligencias simultáneas de allanamiento en los municipios de Santa Lucía Cotzumalguapa, Siquinalá, Nueva Concepción y la cabecera departamental de Escuintla, así como en Esquipulas, Chiquimula y la zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

El operativo coordinado por la Fiscalía de Distrito de Escuintla, bajo la dirección del Fiscal Regional Marlon Rossatti, con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ejército de Guatemala.