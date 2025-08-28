Capturan a dos presuntos sicarios de la Mara Salvatrucha que intentaron escaparse

-

Los presuntos criminales intentaron darse a la fuga al momento del allanamiento realizado por las autoridades.

Agentes investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) de la Policía Nacional Civil (PNC) y Fiscalía contra las Extorsiones, detuvieron a dos hombres tras allanamiento.

Se reporta la captura de Jesús Cardona, de 26 años, alias "Chuki", quien cuenta con un antecedente por atentado en el año 2018.

El otro detenido es Jovany Alexánder Jiménez, de 26, alias "Moreno o Astuto", quien también registra una orden judicial por asociación ilícita del presente año.

Los hombres fueron arrestados a pesar de que intentaron huir. (Foto: PNC)

Según información de la PNC, ambos capturados son integrantes de la clica "Vatos Locos Salvatrucha" (VLS).

Las acciones se llevaron a cabo el miércoles 27 de agosto en la colonia Amparo I, zona 7 de la ciudad de Guatemala, a una cuadra y media de la subestación de la PNC, ubicada en el sector.

Ambos capturados son presuntos integrantes de la clica “Vatos Locos Salvatrucha”. (Foto: PNC)

Intentan escapar

Los dos hombres al notar la presencia de los investigadores, intentaron darse a la fuga trepando las paredes y techos de las viviendas, portando en sus manos una pistola con seis municiones.

También, intentaron atacar a los agentes policiales. Posteriormente, fueron inmovilizados y se procedió con la aprehensión de ambos, según informó la PNC.

Los detenidos fueron trasladados a torre de tribunales para seguir con las diligencias correspondientes. (Foto: PNC)

Lo incautado

Se les incautó un fusil con un cargador 5.56 mm y 52 municiones del mismo calibre. Además, una pistola marca Glock, con un cargador y municiones.

A los aprehendidos se les incautó armas de fuego y municiones. (Foto: PNC)

De igual manera, dos teléfonos celulares que serán analizados para fortalecer la investigación, según dio a conocer la PNC.

También, fueron incautados dos teléfonos celulares durante el allanamiento. (Foto: PNC)

Acusados de crímenes

Presuntamente, estos hombres son responsables de realizar dos ataques armados, el primero el pasado 23 de julio y el segundo, en la madrugada de este 27 de agosto, ambos en la zona 7.

La investigación continúa en contra de estas personas, ya que hubo denuncias sobre amenazas de muerte que han recibido los mototaxistas del sector por el cobro de extorsión.

Los detenidos llegaron a vivir a la colonia hace tres meses y se hacían pasar por taxista y mecánico, según confirmó la PNC.

Con información de Jorge Senté/colaborador.