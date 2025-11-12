Guardia de seguridad denunció un robo y termina capturado por homicidio

-

Un agente de seguridad privada acudió a la subestación de la PNC en Villa Nueva a denunciar un robo, pero el giro inesperado ocurrió cuando los agentes verificaron su situación y le aparecía una orden de captura por homicidio desde 2012.

El agente de seguridad privada Brily Eduardo López, de 31 años, fue víctima de la delincuencia al ser despojado de sus pertenencias y una mochila donde llevaba el uniforme de la empresa de seguridad donde prestaba sus servicios.

Al tranquilizarse y para evitar cualquier mal entendido, optó realizar la denuncia de lo sucedido a la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) ubicada en la colonia Villa Lobos I, zona 12 de Villa Nueva.

El guardia ingresó a la sede policial y solicitó una solvencia a un agente, quien antes de entregarle la hoja de la denuncia de lo sucedido, alertó a otros agentes para que lo apoyaran, pues le aparecía una orden de captura por homicidio emitida el 21 de septiembre de 2012, por un juzgado de Coatepeque, Quetzaltenango.

Fue a poner una denuncia a la subestación de la PNC y le aparece una orden de captura por homicidio. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

De inmediato le colocaron los grilletes y le indicaron de la orden de su aprehensión y que sería trasladado al juzgado de la localidad para que un juez le dé a conocer los motivos de su captura y sería trasladado al juzgado que emitió la orden.

Además, en el sistema de solvencias al ahora detenido le aparecen tres antecedentes más por homicidio del 18 de marzo, robo agravado 23 de abril y homicidio del 14 de octubre, todos del 2014.