Investigan vínculo con pandillas en asesinato de excandidato en Chimaltenango

Las diligencias policiales indican que el crimen estaría directamente ligado a la extorsión y amenazas relacionadas con tres proyectos de infraestructura suspendidos valorados en Q72 millones, por los cuales el empresario había solicitado apoyo a las autoridades.

Integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha podrían estar involucrados en el asesinato del empresario y excandidato a la alcaldía de El Tejar, Chimaltenango, el ingeniero José Elías Ramírez Andrés, quien fue atacado junto con Ana Delfina Andrés Grande, también fallecida en el hecho.

Elías Ramírez, fue excandidato a alcalde de El Tejar, en las elecciones pasadas. (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

El ataque armado ocurrió en el kilómetro 59 de la ruta que conduce de Parramos hacia Sacatepéquez. De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Nacional Civil (PNC), se presume que miembros de dicha estructura criminal estarían implicados en el crimen.

Las autoridades creen que todo es coordinado desde los centros carcelarios. (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

Ramírez había sobrevivido previamente a un atentado el 14 de junio de 2023, cuando personas desconocidas dispararon contra su sede de campaña; en esa ocasión no se reportaron heridos.

Actualmente, dos equipos de investigación, uno de la Sección de Delitos contra la Vida y otro de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, se encuentran a cargo de las diligencias correspondientes.

La víctima ya había solicitado ayuda a las autoridades por las constates amenazas de muerte contra sus trabajadores, esto por tres proyectos que se están ejecutando con una inversión de más de 70 millones de quetzales. (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

Según fuentes policiales, la víctima había solicitado apoyo a las autoridades debido a amenazas recibidas contra empleados de tres proyectos adjudicados a sus empresas, con una inversión aproximada de Q72 millones.

Proyectos en ejecución

Las compañías vinculadas a Ramírez desarrollan tres obras de infraestructura:

Mejoramiento del camino rural de la aldea La Chimazat a Santa Cruz Balanyá.

Mejoramiento del camino rural de la aldea La Cruz a la aldea Hermógenes Montellano, en San Pedro Yepocapa.

Mejoramiento de la calle Real Centenario, en el casco urbano de El Tejar.

Cámaras de seguridad captaron el incidente armado, que cobro la vida de dos personas. (Imagen: captura de pantalla)

Las tres obras se encontraban suspendidas desde julio, tras el incremento de las amenazas contra los trabajadores. Posteriormente, tras solicitar apoyo a inicios de octubre, las dos primeras fueron reanudadas, mientras que la tercera continúa detenida debido a la persistencia de las intimidaciones.

El caso está a cargo de la Fiscalía de Chimaltenango, que informó que, por tratarse de una investigación bajo reserva, no es posible divulgar detalles sobre los avances del proceso.

