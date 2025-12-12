¡Autobús volcado! Vehículo descontrolado provoca accidente de tránsito (video)

-

Desde otro vehículo lograron grabar el momento exacto en el que se produce el percance vial.

Un accidente de tránsito se registró en la aldea Camojatillo, en el municipio de La Democracia, en el departamento de Huehuetenango.

En las imágenes se observa a una camioneta de color rojo que transita saliéndose de su carril, por motivos que aún se desconocen.

Segundos más tarde, ese vehículo se pasa al carril contrario, donde circulaba un bus extraurbano, el cual no logra esquivar por completo y chocan.

Por lo que, colisionaron de costado y tras el perder el control el piloto del bus, se sale de la carretera, cae a una hondonada y termina volcado.

Mira aquí el video:

Accidente registrado en Camojallito, La Democracia, Huehuetenango. Las imágenes muestran cómo una camioneta de transporte colectivo choca con un vehículo agrícola luego de que este último se le atravesara. pic.twitter.com/FOu2EzLHkz — Geber Osorio (@OsorioGeber) December 12, 2025

De manera preliminar, medios locales del sector reportaron heridos de gravedad y se encuentran a la espera de la llegada de cuerpos de socorro.