El hombre que caminaba con una "carabina" por la avenida del Cementerio General

El joven de 18 años fue detenido tras una persecución al ser sorprendido portando una carabina sin licencia de portación.

Como parte de los patrullajes que realizan agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), sorprendieron a Daniel Antonio Cordero Salazar, de 18 años, alias el "Payaso", cuando caminaba con una carabina por la avenida del Cementerio y 26 calle, en la zona 3 capitalina.

Según los investigadores, el sindicado, al notar la presencia de las patrullas, salió corriendo con la intención de perderse en los callejones del Barrio El Gallito.

Sin embargo, fue alcanzado en la 12 calle y 6a. avenida de la misma zona, en dicho barrio, donde por medidas de seguridad, los agentes lo sacaron de inmediato, y en otro punto lo identificaron y solicitaron la solvencia del arma, la cual carecía.

El detenido fue identificado como Daniel Antonio Cordero Salazar. (Foto: PNC)

En los registros de la institución, dicha arma aparece solvente, y el sujeto no tiene antecedentes policiacos. Sin embargo, fue consignado por no tener licencia de portación del arma.

"Por orden del director se mantendrá la presencia de los agentes, tanto adentro como en los alrededores de El Gallito, ya que el objetivo es darle seguridad a los residentes del sector, además de sacar armas de fuego que están en posesión de las personas incorrectas", agregó el vocero de la PNC, César Mateo.