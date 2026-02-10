Versión Impresa
Capturan a un hombre que se transportaba en un vehículo robado

  • Por Geber Osorio
10 de febrero de 2026, 16:09
Ciudad de Guatemala
El individuo fue sorprendido por las autoridades con el vehículo robado. (Foto ilustrativa: istock)

El vehículo con reporte de robo se encontraba sin placa de circulación al momento de la captura.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Luis "N", de 18 años, en el asentamiento Nuevo Amanecer, en la zona 21 de la ciudad capital.

Este individuo se transportaba en un vehículo de dos ruedas sin placa de circulación y que contaba con reporte de robo, según indicaron las autoridades.

El capturado fue identificado por las autoridades como Luis "N". (Foto: PNC)

Los agentes policiales procedieron con la aprehensión de esta persona que fue trasladada al juzgado correspondiente para resolver su situación legal.

El vehículo de dos ruedas fue decomisado por la PNC para realizar las diligencias que correspondan.

El vehículo tenía reporte de robo y fue encontrado sin placa de circulación. (Foto: PNC)

