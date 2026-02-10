Capturan a un hombre que se transportaba en un vehículo robado

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Luis "N", de 18 años, en el asentamiento Nuevo Amanecer, en la zona 21 de la ciudad capital.

Este individuo se transportaba en un vehículo de dos ruedas sin placa de circulación y que contaba con reporte de robo, según indicaron las autoridades.

El capturado fue identificado por las autoridades como Luis "N". (Foto: PNC)

Los agentes policiales procedieron con la aprehensión de esta persona que fue trasladada al juzgado correspondiente para resolver su situación legal.

El vehículo de dos ruedas fue decomisado por la PNC para realizar las diligencias que correspondan.

El vehículo tenía reporte de robo y fue encontrado sin placa de circulación. (Foto: PNC)