Dos adolescentes y una mujer capturados tras asaltar a su víctima

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Luego de una denuncia ciudadana, agentes de la PNC dieron con el paradero de los asaltantes.

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En seguimiento a una denuncia ciudadana que reportaba el robo de un teléfono en la Avenida Elena, agentes de la comisaría 11 iniciaron la búsqueda y dieron con los culpables.

Según las investigaciones, el asalto habría sido realizado por personas armadas a bordo de una motocicleta, quienes se habían dado a la fuga.

De inmediato los agentes iniciaron la labor de búsqueda y monitoreo hasta que lograron dar con su paradero, al localizarlos, se realizó el registro e identificación de tres personas, dos adolescentes, ambos de 17 años y una mujer de 23 años, identificada como Astrid Estrada.

Estrada deberá enfrentarse con la ley. (Foto: PNC)

Uno de los adolescentes iba manejando la motocicleta que posteriormente se consignó, al segundo menor se le incautó un revolver, color negro, con 5 municiones útiles, mientras que a Estrada se le incautó un teléfono celular que había sido robado a la víctima momentos antes de su captura.

Esta es el arma que utilizaban los asaltantes para intimidar y robar a sus víctimas. (Foto: PNC)

Sobre el asalto

La víctima reconoció plenamente a los capturados y denunció que momentos antes habían amenazado con el arma de fuego para despojarlo de su vehículo y sus pertenencia logrando solo el robo del teléfono celular, que fue recuperado.

Los menores fueron remitidos mientras que la mujer fue trasladada a Torre de Tribunales donde quedó en espera de enfrentarse con la ley.