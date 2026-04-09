Dos adolescentes y una mujer capturados tras asaltar a su víctima

Luego de una denuncia ciudadana, agentes de la PNC dieron con el paradero de los asaltantes.
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En seguimiento a una denuncia ciudadana que reportaba el robo de un teléfono en la Avenida Elena, agentes de la comisaría 11 iniciaron la búsqueda y dieron con los culpables.
Según las investigaciones, el asalto habría sido realizado por personas armadas a bordo de una motocicleta, quienes se habían dado a la fuga.
De inmediato los agentes iniciaron la labor de búsqueda y monitoreo hasta que lograron dar con su paradero, al localizarlos, se realizó el registro e identificación de tres personas, dos adolescentes, ambos de 17 años y una mujer de 23 años, identificada como Astrid Estrada.
Uno de los adolescentes iba manejando la motocicleta que posteriormente se consignó, al segundo menor se le incautó un revolver, color negro, con 5 municiones útiles, mientras que a Estrada se le incautó un teléfono celular que había sido robado a la víctima momentos antes de su captura.
Sobre el asalto
La víctima reconoció plenamente a los capturados y denunció que momentos antes habían amenazado con el arma de fuego para despojarlo de su vehículo y sus pertenencia logrando solo el robo del teléfono celular, que fue recuperado.
Los menores fueron remitidos mientras que la mujer fue trasladada a Torre de Tribunales donde quedó en espera de enfrentarse con la ley.